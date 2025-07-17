Махмуд Гурбанов: "Сабах" может выйти в следующий этап"

«В первом тайме домашнего матча «Сабах» играл нормально. У него были хорошие атаки и прессинг».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист сборной Азербайджана Махмуд Гурбанов заявил Sport24.az.

Специалист поделился своим мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы против «Целе», который состоится сегодня в Словении:

«В первом тайме встречи в Баку гостям не давали много возможностей. Наши футболисты давили на защитников, быстро атаковали и забивали. Всё это благодаря хорошей игре «Сабаха». Но во втором тайме, наоборот, на поле сильнее была словенская команда. «Сабах» же начал встречать соперника в обороне».

По словам Гурбанова, «совы» в тот момент, похоже, были нацелены на быстрые контратаки:

«Соперник этого не позволил. Хоть это и словенская команда, они играли в испанский футбол. Во втором тайме гости очень легко проходили центр поля. И в результате забили голы. У «Сабаха» также было два хороших эпизода. Но они не смогли ими воспользоваться. Не смогли попасть в ворота, и через две минуты гости забили гол на последней минуте и победили».

Он сказал, что «Целе» - не идеальная команда:

«Они хорошо сыграли во втором тайме, но и у них были ошибки. Шансы перед ответным матчем равны. «Сабах» сегодня может пройти в следующий этап. Но им нужно показать ту же игру, что и в первом тайме поединка в Баку. Если они сыграют так же, как во втором тайме, будет очень сложно. Думаю, шансы есть. Соперник не непобедим. Он такой же сильный, как и «Сабах».

Отметим, что игра «Целе» - «Сабах» начнется сегодня в 22:00 по бакинскому времени. В первой встрече в Азербайджане гости победили со счетом 3:2.

İdman.biz