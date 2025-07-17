Футбольные правила по работе VAR могут быть изменены

Стало известно о возможных изменениях в футбольных правилах в работе VAR.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Times, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может расширить полномочия системы видеопомощи судьи: видеоассистентам арбитров могут разрешить вмешиваться в эпизоды со вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.

Обсуждения изменений в правилах, касающихся системы видеопомощи арбитрам (VAR), уже состоялись на высшем уровне футбола, но должны быть одобрены на ежегодном собрании IFAB в марте следующего года. Любые изменения в правилах вступят в силу с 1 июня, перед началом чемпионата мира по футболу.

Также могут изменить правила исполнения пенальти. Если вратарь отразит пенальти, то эпизод будет считаться завершенным. Атакующей стороне будет запрещено играть на добивании.

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