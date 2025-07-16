"Карабах" проиграл в последнем матче группового этапа

Команда «Карабаха» U-17 провела свой очередной матч на турнире Gothia Puma Trophy.

İdman.biz сообщает, что представитель Агдама сыграл последний поединок в групповом этапе.

Наша команда, выступавшая в IV группе турнира, организованного в Швеции, в III туре встретилась с местным «Гётеборгом». Матч завершился победой хозяев - 2:0.

Положение «Карабаха», завершившего групповой этап с четырьмя очками, прояснится после другого матча последнего тура.

Отметим, что в первом туре наша команда одержала победу над шведским «Мьяллбу» со счётом 2:1, а затем сыграла вничью со «Спортингом Лагос» - 0:0.

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