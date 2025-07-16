16 Июля 2025
RU

Адриель Ба Лоа: "У "Габалы" качественный состав — можем добиться хороших результатов"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июля 2025 22:13
13
Адриель Ба Лоа: "У "Габалы" качественный состав — можем добиться хороших результатов"

Новобранец "Габалы" из Кот-д’Ивуара Адриель Ба Лоа поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в Азербайджане, сообщает İdman.biz.

В частности, Ба Лоа заявил, что, несмотря на кадровые изменения, команда располагает качественным составом и способна добиваться успеха в новом сезоне Премьер-лиги.

"Думаю, у нас сильная команда. "Габала" стала чемпионом Первой лиги в прошлом году, и я не считаю это случайностью. Несмотря на то, что команду покинули многие футболисты, считаю наш состав конкурентоспособным. У нас профессиональный и опытный тренерский штаб — вместе мы можем многое", — сказал полузащитник клубной пресс-службе.

Игрок сборной Кот-д’Ивуара выразил уверенность в будущем команды и признался, что с удовольствием принял приглашение клуба:

"Надеюсь, нам удастся добиться хороших результатов. Я буду выкладываться на максимум ради "Габалы". Здесь очень добрые люди, в команде все хорошо. Раньше я мало знал об Азербайджане, но после приглашения от 'Габалы' все внимательно изучил и принял решение. Очень приятно быть здесь — Азербайджан и Габала прекрасны".

Напомним, "Габала" подписала с Адриелем Ба Лоа контракт сроком на один год.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Павол Шафранко: "Обещаю, каждый из нас выложится на 100%"
22:00
Азербайджанский футбол

Павол Шафранко: "Обещаю, каждый из нас выложится на 100%"

Словацкий нападающий "Сабаха" настроен решительно перед ответным матчем с "Целе"
Главный тренер "Сабаха": "Мы обязаны победить "Целе" в ответном матче"
21:44
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаха": "Мы обязаны победить "Целе" в ответном матче"

Валдас Дамбраускас заявил, что азербайджанский клуб настроен исключительно на победу в Словении
"Зиря" разгромил турецкий клуб
19:37
Азербайджанский футбол

"Зиря" разгромил турецкий клуб

Бакинский клуб продолжает успешную подготовку к сезону, одержав четвертую победу на сборах
Юноши "Карабаха" выступают без поражений в Швеции
01:34
Азербайджанский футбол

Юноши "Карабаха" выступают без поражений в Швеции

U-17 азербайджанского клуба продолжает выступление на турнире Gothia Puma Trophy в Гетеборге
Гурбан Гурбанов: "В официальных матчах сыграем лучше"
01:10
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "В официальных матчах сыграем лучше"

Главный тренер "Карабаха" подвел итоги сборов в Австрии после спарринга с "Зальцбургом"
"Нефтчи" начал предсезонный сбор в Польше
00:15
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" начал предсезонный сбор в Польше

Бакинский клуб проведет четыре контрольных матча в рамках подготовки к новому сезону

Самое читаемое

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"
14 Июля 21:41
Мировой футбол

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"

Клаудиа Кальво рассказала, что ей предложили 20 тысяч евро за участие в праздновании дня рождения футболиста

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ
14 Июля 10:00
Мировой футбол

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ

В финале английская команда разгромила "ПСЖ" со счётом 3:0
Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ
14 Июля 16:16
Мировой футбол

Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

"Челси" - лучшие в мире!