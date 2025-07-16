Адриель Ба Лоа: "У "Габалы" качественный состав — можем добиться хороших результатов"

Новобранец "Габалы" из Кот-д’Ивуара Адриель Ба Лоа поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в Азербайджане, сообщает İdman.biz.

В частности, Ба Лоа заявил, что, несмотря на кадровые изменения, команда располагает качественным составом и способна добиваться успеха в новом сезоне Премьер-лиги.

"Думаю, у нас сильная команда. "Габала" стала чемпионом Первой лиги в прошлом году, и я не считаю это случайностью. Несмотря на то, что команду покинули многие футболисты, считаю наш состав конкурентоспособным. У нас профессиональный и опытный тренерский штаб — вместе мы можем многое", — сказал полузащитник клубной пресс-службе.

Игрок сборной Кот-д’Ивуара выразил уверенность в будущем команды и признался, что с удовольствием принял приглашение клуба:

"Надеюсь, нам удастся добиться хороших результатов. Я буду выкладываться на максимум ради "Габалы". Здесь очень добрые люди, в команде все хорошо. Раньше я мало знал об Азербайджане, но после приглашения от 'Габалы' все внимательно изучил и принял решение. Очень приятно быть здесь — Азербайджан и Габала прекрасны".

Напомним, "Габала" подписала с Адриелем Ба Лоа контракт сроком на один год.

İdman.biz