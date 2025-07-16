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Главный тренер "Сабаха": "Мы обязаны победить "Целе" в ответном матче"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июля 2025 21:44
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Главный тренер "Сабаха": "Мы обязаны победить "Целе" в ответном матче"

Наставник бакинского "Сабаха" Валдас Дамбраускас накануне ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против словенского "Целе" подчеркнул важность предстоящей игры и заявил, что его команда должна обязательно победить.

Как передает İdman.biz, литовский специалист поделился ожиданиями от матча на предматчевой пресс-конференции.

"Нас ждет очень важная встреча. Верю, что это будет интересная игра. В первом матче мы оказались в непростой ситуации — пропустили на последних секундах и упустили преимущество. Но в еврокубках результат определяет не один, а два матча. Даже если бы первая игра завершилась 2:2, мы все равно обязаны выиграть завтрашний матч", — сказал Дамбраускас.

По его словам, команда тщательно разобрала игру соперника и свои ошибки:
"За последние три дня мы провели хорошие тренировки, перелет прошел успешно. Сегодня у нас запланировано еще одно занятие. Мы внимательно изучили, что делал соперник и где ошибались мы. Сейчас самое время исправить ошибки, прибавить и поверить в себя. Только от нас зависит, сможем ли мы изменить ситуацию", — добавил тренер.

Напомним, первый матч в Баку завершился победой "Целе" со счетом 3:2. Ответная встреча состоится завтра в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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