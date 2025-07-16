Павол Шафранко: "Обещаю, каждый из нас выложится на 100%"

Нападающий "Сабаха" Павол Шафранко поделился ожиданиями от ответного матча с "Целе" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, футболист в ходе предматчевой пресс-конференции отметил хорошую подготовку команды к выездной встрече со словенским клубом.

"От имени всей команды могу сказать — мы хорошо подготовились. Как отметил наш тренер, за последние три-четыре дня мы провели отличные тренировки. Постарались извлечь максимум уроков из первой игры. Сейчас мы хотим перенести всю накопленную энергию на завтрашний матч. Могу пообещать, что выйдя на поле, каждый из нас сыграет на 100 процентов", — заявил Шафранко.

Напомним, ответный матч "Целе" — "Сабах" состоится завтра и начнется в 22:00 по бакинскому времени. Первая встреча, прошедшая в столице Азербайджана, завершилась победой словенской команды со счетом 3:2.

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