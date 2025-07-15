Айхан Аббасов: "В первой игре не видишь желаемого темпа"

«Подготовка идет по плану. Мы провели товарищеский матч. В первую очередь, нужно улучшить физическую форму игроков. Летом футболисты неизбежно теряют форму».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов.

Опытный специалист поделился своими впечатлениями о первом контрольном матче команды во время межсезонья:

«Наши новые трансферы с нами. Им нужно время на адаптацию. На днях мы провели первый контрольный матч с «Габалой». В первой игре не видишь желаемого темпа. Тренировки тяжелые, игроки не в форме. Важно было, чтобы футболисты выполнили поставленные задачи. Мы боролись двумя составами. Чемпионат - долгий марафон. Хотим посмотреть, как играют все. Есть недостатки, будем над ними работать. В этом году наш чемпионат начнется с 12 командами. Сезон пройдёт по новой системе. Увеличилось количество амбициозных команд. Будем бороться с каждой командой. Хотим, чтобы наши новые игроки быстро адаптировались».

Отметим, что контрольная встреча состоялась вчера на городском стадионе Габалы. Поединок завершился победой «Габалы» со счётом 2:1.

İdman.biz