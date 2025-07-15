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"Нефтчи" подписал эквадорского полузащитника

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июля 2025 20:24
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"Нефтчи" подписал эквадорского полузащитника

"Нефтчи" продолжает усиливать состав и объявил о подписании очередного новичка.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб заключил контракт с эквадорским атакующим полузащитником Джорданом Резабалой.

25-летний футболист является воспитанником клуба "Индепендьенте" и ранее выступал как на родине, так и в чемпионате Мексики. С февраля 2024 по февраль 2025 года он уже играл в Азербайджане, защищая цвета "Сумгайыта".

Резабала имеет опыт выступлений за сборные Эквадора U-17, U-20 и U-23. В 2019 году он стал чемпионом Южной Америки в составе команды до 20 лет.

İdman.biz

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