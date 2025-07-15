"Карабах" уступил "Зальцбургу" в контрольном матче

Футбольный клуб "Карабах" провёл заключительный товарищеский матч на сборах в Австрии.

Как сообщает İdman.biz, соперником агдамцев стал австрийский "Зальцбург".

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Единственный гол в составе "Карабаха" забил Нариман Ахундзада на 43-й минуте. У соперников отличились Китано (29') и Байду (56').

Напомним, в ходе сбора в Австрии "Карабах" также проиграл "Металлисту" (4:5), провел два матча с "Твенте" (3:2 и 1:2), а перед отъездом разгромил "Зиря" в Баку — 4:0. Впереди у команды старт во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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