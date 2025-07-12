Азербайджанский нападающий, являющийся владельцем ресторана: "Не могу контролировать свой вес"

«Признаюсь, иногда мне не хватает прежнего режима, дисциплины и формы».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sportinfo.az заявил бывший нападающий сборной Азербайджана Ариф Исаев.

Воспитанник «Гянджлярбирлийи», завершивший карьеру много лет назад, сейчас занимается бизнесом.

На вопрос «чем схожи ресторанная сфера и футбол?» он ответил: «Могу сказать, что они отличаются друг от друга. Жизнь футболиста такова, что приходится соблюдать режим, уделять особое внимание времени приёма пищи, тренировок и отдыха.

Это требует определённой серьёзной дисциплины. Работа в ресторане не так требовательна. Ты организуешь работу, персонал сам работает как механизм.

То есть, у тебя нет обязательств вроде раннего подъёма или определённого времени отхода ко сну.

Поэтому я не могу контролировать свой вес, одному Богу известно, каких цифр он достиг».

İdman.biz