"Зиря" сыграет с турецкой командой

Азербайджанская футбольная команда «Зиря», находящаяся на тренировочном сборе в турецком городе Болу, сегодня проведет свой четвертый товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz, серебряный призер Премьер-лиги встретится с местной командой «Пендик».

Начало игры в 17:30.

Товарищеский матч

16 июля

17:30. «Зиря» — «Пендик» (Турция)

Стадионы Fanatik Tur

Отметим, что ранее «Зиря» обыграла в Турции местный «Анкара Кечиоренгюджю» (2:1), «Чорум» (2:0) и иорданский «Аль-Хусейн» (1:0). В Баку она уступила «Карабаху» со счетом 0:4.

İdman.biz