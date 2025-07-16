Один матч в Лиге конференций

Сегодня стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоится одна встреча.

Лига конференций УЕФА

16 июля

Первый квалификационный раунд, ответные матчи

23:00. «Ауда» (Латвия) – «Ларне» (Северная Ирландия)

Первый матч: 0:0

Отметим, что остальные поединки первого раунда состоятся завтра. «Зиря» и «Араз-Нахчыван», которые представят Азербайджан в этом турнире, вступят в борьбу со второго квалификационного раунда.

İdman.biz