Один матч в Лиге конференций

Сегодня стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоится одна встреча.
Лига конференций УЕФА
16 июля
Первый квалификационный раунд, ответные матчи
23:00. «Ауда» (Латвия) – «Ларне» (Северная Ирландия)
Первый матч: 0:0
Отметим, что остальные поединки первого раунда состоятся завтра. «Зиря» и «Араз-Нахчыван», которые представят Азербайджан в этом турнире, вступят в борьбу со второго квалификационного раунда.
İdman.biz