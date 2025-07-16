Игравший в "Нефтчи" одноклубник Рената Дадашова: "Это хороший трансфер"

«Я думаю, что это хороший трансфер, потому что он хороший футболист и хороший человек».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил бывший вратарь «Нефтчи» Иван Бркич.

Хорватский вратарь, выступающий за польский «Мотор», был одноклубником нападающего сборной Азербайджана.

29-летний игрок рассказал, что давно познакомился с Ренатом Дадашовым:

«Мы познакомились в Баку. Он был хорошим другом Эдди Исрафилова в сборной Азербайджана, и мы с ним встречались однажды. Эдди многое рассказал мне о нем. Я думаю, что это хороший трансфер, и он нам обязательно поможет. Потому что в прошлом сезоне он играл за польский «Радомяк», а также потому, что тренеры нашей команды знают его, любят, и именно поэтому пригласили сюда».

Отметим, что Иван Бркич перешёл в «Мотор» после ухода из «Нефтчи». Ренат Дадашов подписал контракт с польским клубом вчера.

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