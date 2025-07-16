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Новый трансфер "Имишли": "Приложу все усилия, чтобы стать основным вратарем"

Футбол
Новости
16 Июля 2025 12:02
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Новый трансфер "Имишли": "Приложу все усилия, чтобы стать основным вратарем"

«Мой уход из «Сабаила» был обусловлен профессиональными причинами. Я посчитал, что игра в Премьер-лиге больше подходит для моей карьеры. Мы встречались с руководством клуба, и они также с пониманием отнеслись к моему решению играть в элите, наше согласие было обоюдным».

Как сообщает İdman.biz, об этом вратарь Гусейнали Гулиев заявил Futbolinfo.az.

25-летний футболист рассказал, что предложение от нового клуба «Имишли» поступило от его менеджера около недели назад:

«Мы подробно обсудили этот вопрос и посчитали, что это будет правильным шагом для моего будущего. Моя главная цель на данном этапе -получить больше игровой практики. То, что «Имишли» стремится внести более широкий вклад в азербайджанский футбол, стало для меня дополнительной мотивацией».

Рассказывая о своих первых впечатлениях, Гулиев подчеркнул, что новая команда очень душевная и дружелюбная:

«Я почувствовал позитивную атмосферу с первого дня. Поскольку это клуб, который только что вышел в Премьер-лигу, естественно, что будут определенные трудности. Но я верю, что со временем все наладится, и будет стабильность.

Молодой голкипер также отметил, что будет бороться за место в основном составе своей новой команды:

«Приложу все усилия, чтобы стать основным вратарем. Здоровая конкуренция всегда подталкивала меня вперед. В таких условиях укрепляется как индивидуальное развитие, так и командное. Это также положительный фактор для меня».

Он рассказал, что тренеры стараются привить команде свою игровую философию, и отметил, что каждый должен действовать ответственно для достижения общей цели:

«Каждый тренер старается передать свою систему и видение игры игрокам, чтобы добиться успеха. Игроки должны правильно выполнять поставленные задачи, чтобы сформировать успешную команду».

Гусейнали сказал, что на каждого игрока «Имишли», который проведёт свой первый сезон в Премьер-лиге, возлагается большая ответственность, а также рассказал о своих личных целях:

«Хочу продвинуться в карьере как можно дальше и достичь больших высот. В мои планы также входит стать легионером. Попасть в сборную было моей мечтой с детства. Надеюсь, я добьюсь тех целей, которые поставил перед собой в футболе».

İdman.biz

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