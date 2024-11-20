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Спустя 20 лет в матче с нашей сборной...

Футбол
Новости
20 Ноября 2024 11:05
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Спустя 20 лет в матче с нашей сборной...

Виктор Дьёкереш вошел в историю сборной Швеции по футболу как первый игрок за последние 20 лет, сделавший покер в официальном матче.

Как сообщает İdman.biz, в матче 6-го тура Лиги наций против Азербайджана он забил 4 гола.

До этого последний покер состоялся 4 сентября 2004 года. Тогда в отборочном матче чемпионата мира 2004 против Мальты забивал Златан Ибрагимович.

Правда, 11 ноября 2012 года Златан также отличился четырежды. Но встреча с Англией была товарищеской.

Отметим, что сборная Швеции победила нашу сборную со счетом 6:0.

İdman.biz

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