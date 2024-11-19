Златан Ибрагимович показал путь к развитию шведского футбола

После участия в шести чемпионатах Европы подряд сборная Швеции была вынуждена пропустить Евро-2024 из-за неудачи в отборочных играх.
İdman.biz сообщает, что шведы сыграли лишь в одном из четырех последних чемпионатов мира - ЧМ-2018, но тогда им удалось выйти в 1/4 финала.
Проблемы азербайджанского футбола, о которых мы говорим, существовали и в Скандинавии. Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович прокомментировал нынешнее состояние футбола. Самый результативный игрок сборной с 62 голами заявил: "Футбол страны должен измениться, но не с устаревшими тренерами".
Ибрагимович, который во время активной карьеры отличался острым языком, продолжает в том же духе. Выступая в передаче на телеканале на своей родине, швед сделал резкие заявления.
Он сказал, что шведский футбол очень устарел и в этом виноваты тренеры с традиционным мышлением.
Ибрагимович сказал: "Все думают, что знают все в шведском футболе. Но когда дело доходит до чего-то, у всех исчезают способности".
43-летний бывший футболист считает, что в Швеции больше внимания уделяют команде, чем развитию отдельных игроков.
Подчеркнув, что он готов работать в этой сфере, Ибрагимович говорит: "Я хочу передать молодым людям свой опыт и дать им нечто иное, чем то, к чему они привыкли".
Ибрагимович завершил профессиональную футбольную карьеру в 2023 году. В 2001 году он принял участие в матче Швеция - Азербайджан (3:0) и однажды забил нашей команде: это был его первый гол в сборной.
Отметим, что Швеция занимает 28-е место в рейтинге ФИФА и 22-е место в клубном рейтинге УЕФА, включая текущий сезон.
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