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Алексей Кащук в "Карабахе"

Футбол
Прогнозы
3 Сентября 2024 18:46
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Алексей Кащук в "Карабахе"

Чемпион Азербайджана «Карабах» совершил очередной трансфер.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб подписал трехлетний контракт с Алексеем Кащуком.

Украинский футболист перешел в «Карабах» на правах свободного агента. Его последним клубом был донецкий «Шахтер».

Воспитанник «Шахтера» Алексей Кащук в 2019-2022 годах выступал в аренде за «Мариуполь» в своей стране, а в сезоне 2022-2023 годов - в «Сабахе» в Азербайджане. В 2019 году полузащитник, выступавший за все сборные Украины в младшей возрастной группе, выиграл чемпионат мира среди национальных сборных до 20 лет.

İdman.biz

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