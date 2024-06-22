Гарри Кейн: "Футбол требует больших усилий, а шахматы помогают отвлечься"

Гарри Кейн - один из сильнейших футболистов мира и рекордсмен сборной Англии по количеству забитых голов - отдыхает между матчами и тренировками, играя шахматные партии по 10 минут на Chess.com.

Как сообщает İdman.biz, 30-летний футболист, в четверг забивший гол в ворота сборной Дании в матче Чемпионата Европы 2024, еще до начала этого турнира рассказал в интервью журналу GQ Germany, что шахматы - его любимое хобби, и он уже вышел на "довольно приличный" уровень примерно 1200 Эло.



Кейн, сейчас выступающий за мюнхенскую "Баварию" сказал GQ: "Я играю уже пару лет. Я посмотрел сериал "Ход королевы", начал учиться шахматам, и сейчас мой рейтинг с контролем по 10 минут на партию - примерно 1200 Эло на Chess.com. Я думаю, что это неплохо!"



Кейн рассказал, что его увлечение шахматами усилилось, когда он год назад переехал в Германию из английского клуба "Тоттенхэм Хотспур", потому что в "Баварии" он играет в шахматы против одноклубников.

Кейн: "Мне нравится играть в шахматы с родными и с партнерами по команде. Я часто играю с Йозуа Киммихом. Я думаю, сильнейший шахматист клуба - Кингсли Коман, но я не встречался с ним за доской. Я хочу сначала потренироваться, а потом сразиться с Королем". [Примечание: в оригинале встречается игра слов, основанная на созвучии имени Кингсли и английского слова "кинг" - король].



Кейн: "Шахматы помогают мне отвлечься. Футбол требует больших умственных усилий. Приходится продумывать каждый момент, каждое движение".

İdman.biz