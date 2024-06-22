22 Июня 2024
RU

Гарри Кейн: "Футбол требует больших усилий, а шахматы помогают отвлечься"

Футбол
Новости
22 Июня 2024 11:37
20
Гарри Кейн: "Футбол требует больших усилий, а шахматы помогают отвлечься"

Гарри Кейн - один из сильнейших футболистов мира и рекордсмен сборной Англии по количеству забитых голов - отдыхает между матчами и тренировками, играя шахматные партии по 10 минут на Chess.com.

Как сообщает İdman.biz, 30-летний футболист, в четверг забивший гол в ворота сборной Дании в матче Чемпионата Европы 2024, еще до начала этого турнира рассказал в интервью журналу GQ Germany, что шахматы - его любимое хобби, и он уже вышел на "довольно приличный" уровень примерно 1200 Эло.

Кейн, сейчас выступающий за мюнхенскую "Баварию" сказал GQ: "Я играю уже пару лет. Я посмотрел сериал "Ход королевы", начал учиться шахматам, и сейчас мой рейтинг с контролем по 10 минут на партию - примерно 1200 Эло на Chess.com. Я думаю, что это неплохо!"

Кейн рассказал, что его увлечение шахматами усилилось, когда он год назад переехал в Германию из английского клуба "Тоттенхэм Хотспур", потому что в "Баварии" он играет в шахматы против одноклубников.

Кейн: "Мне нравится играть в шахматы с родными и с партнерами по команде. Я часто играю с Йозуа Киммихом. Я думаю, сильнейший шахматист клуба - Кингсли Коман, но я не встречался с ним за доской. Я хочу сначала потренироваться, а потом сразиться с Королем". [Примечание: в оригинале встречается игра слов, основанная на созвучии имени Кингсли и английского слова "кинг" - король].

Кейн: "Шахматы помогают мне отвлечься. Футбол требует больших умственных усилий. Приходится продумывать каждый момент, каждое движение".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Беспрецедентное событие на Кубке Америки
14:01
Мировой футбол

Беспрецедентное событие на Кубке Америки

На Кубке Америки, проходящем в США, был установлен новый рекорд
Новое назначение в Серии А
13:21
Мировой футбол

Новое назначение в Серии А

Информацию об этом опубликовал официальный сайт клуба
"Не позволяйте им делать в "Нефтчи" то, что они хотят"
12:52
Азербайджанский футбол

"Не позволяйте им делать в "Нефтчи" то, что они хотят"

"Мне приходится это сделать из-за плохого руководства клуба и за постоянное позднее принятие мер!"
"Этот фактор может помочь "Сабаху"
12:11
Футбол

"Этот фактор может помочь "Сабаху"

"Мы все знаем, что в футболе возможно все"
10 лучших нападающих Европы - СПИСОК
10:54
Азербайджанский футбол

10 лучших нападающих Европы - СПИСОК

Cписок огласил "Give me sport"
Анатолий Нуриев перенес операцию
10:25
Азербайджанский футбол

Анатолий Нуриев перенес операцию

Операция сделана в одной из клиник Мюнхена

Самое читаемое

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу
19 Июня 21:11
Дзюдо

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу

На пьедестал почета поднялись две представительницы женской сборной Азербайджана по борьбе
Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав
20 Июня 15:17
Дзюдо

Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав

Наша команда будет представлена в дзюдо во всех семи категориях у мужчин и в двух у женщин
ЕВРО-2024: сенсационная концовка в матче Хорватия - Албания - ВИДЕО
19 Июня 18:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: сенсационная концовка в матче Хорватия - Албания - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур группового этапа ЕВРО-2024
"Это не гарантия для "Карабаха"
19 Июня 16:01
Азербайджанский футбол

"Это не гарантия для "Карабаха"

"Мы без серьезных трудностей выбьем победителя этой пары и продолжим свой путь"