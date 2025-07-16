Определился чемпион Азербайджана по пляжному футболу - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана по пляжному футболу.

Как сообщает İdman.biz, чемпионом страны стал «Банк ВТБ», обыгравший «Марафон» со счётом 7:4 в последнем туре.

«Марафон» занял второе место. «Чинар Зангилан», победивший «Дирчелиш» со счётом 5:4, завоевал бронзовую медаль.

Эльгюн Аббаслы («Чинар Зангилан»), забивший 13 голов, получил награду самого результативного игрока турнира. Лучшим вратарём был признан Эльчин Гасымов («Банк ВТБ»), а лучшим игроком - Орхан Мамедов («Марафон»).

Команда-чемпион, «Банк ВТБ», представит Азербайджан в основном этапе Euro Winners Cup. Серебряный призер «Марафон» примет участие в Euro Challengers, который считается плей-офф этого турнира.

İdman.biz