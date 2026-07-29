Генсек АФФА поздравил сборную Азербайджана по пляжному футболу - ФОТО

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев встретился со сборной страны по пляжному футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, во встрече приняли участие президент Федерации пляжного футбола Азербайджана Фарид Новрузи, тренерский штаб и игроки национальной команды.

Фараджуллаев поздравил сборную с победой в дивизионе B Евролиги пляжного футбола (EBSL) и выходом в дивизион A. Генеральный секретарь АФФА пожелал команде успехов в турнире с участием сильнейших сборных Европы.

Напомним, что соревнования дивизиона B прошли в грузинском Батуми. В финале сборная Азербайджана победила Латвию со счетом 4:0.