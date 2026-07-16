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Азербайджан разгромил Англию в отборе Евро по пляжному футболу

Пляжный футбол
Новости
16 Июля 2026 12:41
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Азербайджан разгромил Англию в отборе Евро по пляжному футболу

Сборная Азербайджана по пляжному футболу с крупной победы начала выступление в квалификационном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, в первом матче группы B Лиги B национальная команда разгромила сборную Англии со счетом 8:3.

Встреча прошла на арене пляжного футбола в грузинском Батуми.

Четыре мяча в составе сборной Азербайджана забил Сабир Аллахгулиев. Сахиб Мамедов и Мирмовсум Джаниев оформили по дублю.

Во втором туре азербайджанская команда сегодня встретится со Словакией. Заключительный матч группового этапа против Латвии состоится 17 июля.

İdman.Biz
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