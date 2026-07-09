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Сборная Азербайджана разгромила Грузию

Пляжный футбол
Новости
9 Июля 2026 12:16
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Сборная Азербайджана разгромила Грузию

Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Батуми.

Как сообщает İdman.Biz, команда обыграла сборную Грузии со счетом 6:0.

В составе азербайджанской сборной хет-трик оформил Орхан Мамедов. Эльшад Манафов забил два мяча, еще один гол на счету Сахиба Мамедова.

Второй товарищеский матч между командами пройдет 10 июля.

Отметим, что контрольные встречи в Батуми проходят в рамках подготовки сборной Азербайджана к чемпионату Европы, который состоится 15-19 июля.

İdman.Biz
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