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Чемпионат Европы: обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана по пляжному футболу

Пляжный футбол
Новости
30 Июня 2026 18:56
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Чемпионат Европы: обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана по пляжному футболу

Стал известен календарь игр сборной Азербайджана по пляжному футболу в Лиге B чемпионата Европы, который пройдет в Грузии.

Свой первый матч на турнире национальная команда проведет 15 июля против сборной Англии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию пляжного футбола Азербайджана.

Во втором туре, 16 июля, азербайджанские футболисты встретятся со Словакией, а еще через день, 17 июля, померяются силами с командой Латвии.

Расписание матчей сборной Азербайджана (по бакинскому времени):

15 июля, 18:30 | Азербайджан — Англия

16 июля, 19:30 | Азербайджан — Словакия

17 июля, 19:30 | Азербайджан — Латвия

Напомним, что европейское первенство пройдет с 15 по 19 июля в грузинском городе Батуми. Победители групп не только сразятся между собой за звание сильнейшего в Лиге B, но и завоюют путевки в элитный дивизион — Лигу A.

İdman.Biz
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