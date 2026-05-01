Сборная Азербайджана взяла реванш у Беларуси

Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Беларусь во втором товарищеском матче в рамках учебно-тренировочных сборов в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, встреча прошла во Дворце водных видов спорта и завершилась победой национальной команды со счетом 4:3.

Голы в составе сборной Азербайджана забили Рамиль Алиев, Иса Зейналлы, Байрам Байрамлы и Сахиб Мамедов.

Напомним, что в первом товарищеском матче с Беларусью азербайджанская команда уступила со счетом 1:3.