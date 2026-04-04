4 Апреля 2026 18:22
RU

Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет пять товарищеских матчей

Пляжный футбол
Новости
4 Апреля 2026 18:22
44
Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет товарищеские матчи в рамках учебно-тренировочного сбора.

"Сбор начался сегодня и продлится до 13 апреля. В планах - три матча против сборной Молдовы, которые пройдут 5, 7 и 8 апреля. Затем 10 и 11 апреля сыграем с турецким клубом "Аланьяспор". Основная цель поездки - проверить свои силы в этих встречах", - отметил главный тренер команды Сахиб Мамедов в комментариях report.az.

Он также обозначил ключевую задачу команды: "Мы готовимся к чемпионату Европы, который пройдет в июле в Батуми. Сейчас в составе 13 игроков, из них четверо - новички. В Баку мы тренировались три раза в неделю. Надеюсь, после этого сбора сможем еще прибавить и подойти к турниру в полной готовности".

Отметим, что сборная Азербайджана выступит в дивизионе B чемпионата Европы, где сыграет с командами Грузии, Латвии, Казахстана, Бельгии, Мальты, Англии и Норвегии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Беларуси получит бронзу Евролиги без игры
14 Сентября 2025 13:36
Пляжный футбол

Сборная Беларуси получит бронзу Евролиги без игры

Украина бойкотировала матч за третье место в Суперфинале
Объявлен состав сборной Азербайджана на финальный этап чемпионата Европы
25 Августа 2025 13:21
Пляжный футбол

Объявлен состав сборной Азербайджана на финальный этап чемпионата Европы

Наша команда сыграет с Бельгией и Литвой
Сборная Азербайджана узнала соперников в Суперфинале Европы
11 Августа 2025 21:30
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана узнала соперников в Суперфинале Европы

Национальная команда по пляжному футболу попала в группу А
Определился чемпион Азербайджана по пляжному футболу - ФОТО
16 Июля 2025 13:46
Пляжный футбол

Определился чемпион Азербайджана по пляжному футболу - ФОТО

Эльгюн Аббаслы, забивший 13 голов, получил награду самого результативного игрока турнира
Игрок сборной Азербайджана признан лучшим футболистом - ФОТО
26 Мая 2025 16:43
Пляжный футбол

Игрок сборной Азербайджана признан лучшим футболистом - ФОТО

Лучшим бомбардиром стал еще один игрок нашей сборной
Главный тренер нашей сборной: "Мы попали в группу, которая не будет ни трудной, ни легкой"
12 Марта 2025 12:47
Пляжный футбол

Главный тренер нашей сборной: "Мы попали в группу, которая не будет ни трудной, ни легкой"

Он отметил, что сборная Англии, в отличие от большого футбола, не очень сильна в этом виде спорта

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче