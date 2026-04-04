Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет пять товарищеских матчей

Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет товарищеские матчи в рамках учебно-тренировочного сбора.

"Сбор начался сегодня и продлится до 13 апреля. В планах - три матча против сборной Молдовы, которые пройдут 5, 7 и 8 апреля. Затем 10 и 11 апреля сыграем с турецким клубом "Аланьяспор". Основная цель поездки - проверить свои силы в этих встречах", - отметил главный тренер команды Сахиб Мамедов в комментариях report.az.

Он также обозначил ключевую задачу команды: "Мы готовимся к чемпионату Европы, который пройдет в июле в Батуми. Сейчас в составе 13 игроков, из них четверо - новички. В Баку мы тренировались три раза в неделю. Надеюсь, после этого сбора сможем еще прибавить и подойти к турниру в полной готовности".

Отметим, что сборная Азербайджана выступит в дивизионе B чемпионата Европы, где сыграет с командами Грузии, Латвии, Казахстана, Бельгии, Мальты, Англии и Норвегии.