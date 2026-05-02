2 Мая 2026
Сборная Казахстана проводит подготовку к Евролиге в Баку

2 Мая 2026 03:00
Сборная Казахстана проводит подготовку к Евролиге в Баку

Сборная Казахстана по пляжному футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Баку в рамках подготовки к Евролиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports.kz, сбор проходит с 1 по 10 мая и включает тренировочные занятия, теоретические сессии, а также серию товарищеских матчей против сборной Азербайджана.

Отметим, что в новом сезоне сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе А Евролиги, где сыграют 16 сильнейших команд Европы. Казахстанская команда попала в группу С вместе со сборными Италии, Франции и Молдовы.

Матчи группы состоятся с 29 июля по 2 августа в Кишиневе, а Суперфинал турнира пройдет с 8 по 13 сентября в итальянском Виареджо. Сбор в Баку является важным этапом подготовки команды к старту в соревновании.

İdman.Biz
Новости по теме

Сборная Азербайджана взяла реванш у Беларуси
1 Мая 13:31
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана взяла реванш у Беларуси

Команда по пляжному футболу выиграла второй товарищеский матч в Баку
Азербайджан уступил Беларуси в товарищеском матче
30 Апреля 11:28
Пляжный футбол

Азербайджан уступил Беларуси в товарищеском матче

Встреча прошла в рамках учебно-тренировочных сборов

Азербайджан объявил состав на матчи по пляжному футболу с Беларусью
23 Апреля 17:47
Пляжный футбол

Азербайджан объявил состав на матчи по пляжному футболу с Беларусью

Товарищеские встречи пройдут в Баку в конце апреля
5 из 5: сборная Азербайджана по пляжному футболу не знает поражений в Турции
15 Апреля 12:12
Пляжный футбол

5 из 5: сборная Азербайджана по пляжному футболу не знает поражений в Турции

Тренер Сахиб Мамедов рассказал о проверке молодых игроков, победах над Молдовой и "Аланьяспором"

Сборная Азербайджана по пляжному футболу одержала очередную победу в Турции
7 Апреля 22:40
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана по пляжному футболу одержала очередную победу в Турции

Команде пердстоит провести еще один матч против Молдовы

Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Молдову
6 Апреля 18:45
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Молдову

Команда Сахиба Мамедова результативно начала сборы в Аланье

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече