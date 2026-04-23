23 Апреля 2026
Азербайджан объявил состав на матчи по пляжному футболу с Беларусью

23 Апреля 2026 17:47
Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет два товарищеских матча против команды Беларуси. Встречи состоятся 29 и 30 апреля в Баку в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz, с 24 по 30 апреля азербайджанская сборная проведет подготовительный сбор в Дворце водных видов спорта.

Обе товарищеские встречи с командой Беларуси начнутся в 18:00.

Тренерский штаб вызвал на сбор следующих футболистов:

Вратари: Эльчин Гасымов, Эмиль Омаров.

Полевые игроки: Эльшад Манафов, Камиль Гусейнов, Орхан Мамедов, Иса Зейналлы, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Камран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Иса Исаев.

Предстоящие матчи станут частью подготовки сборной Азербайджана к следующим международным турнирам и официальным соревнованиям.

Отметим, что пляжный футбол в Азербайджане продолжает активно развиваться, а национальная команда регулярно проводит международные спарринги.

İdman.Biz
