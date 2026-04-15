5 из 5: сборная Азербайджана по пляжному футболу не знает поражений в Турции

Сборная Азербайджана по пляжному футболу одержала пять побед в пяти товарищеских матчах на сборе в Турции.

Главный тренер команды Сахиб Мамедов подвел итоги подготовки.

"Считаю, что сбор прошел на хорошем уровне. Мы провели три матча против сборной Молдовы и два — против клуба "Аланьяспор", и во всех встречах добились побед. Одной из главных задач было проверить молодых игроков, которых мы привлекли в состав. Этот этап подготовки дал команде много пользы как в физическом и тактическом плане, так и с точки зрения игровой практики", - заявил Сахиб Мамедов в комментариях Report.

Сахиб Мамедов также обозначил цели на ближайшее будущее:

"До старта чемпионата Европы, который пройдет в Батуми, остается около двух месяцев. Наша основная задача — выиграть этот турнир и завоевать путевку в дивизион A".

Отметим, что сборная Азербайджана выступит в дивизионе B чемпионата Европы. В турнире в Грузии примут участие восемь команд: Грузия, Азербайджан, Латвия, Казахстан, Бельгия, Мальта, Англия и Норвегия.