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Тренер сборной Азербайджана: "У нас хорошие шансы стать чемпионами Европы"

Пляжный футбол
Новости
22 Июня 2026 21:05
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Тренер сборной Азербайджана: "У нас хорошие шансы стать чемпионами Европы"

Главный тренер сборной Азербайджана по пляжному футболу Сахиб Мамедов считает, что его команда способна побороться за победу на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.Biz, специалист поделился ожиданиями от предстоящего отборочного турнира.

По словам Мамедова, группа, в которой выступит азербайджанская команда, выглядит достаточно конкурентоспособной, однако на бумаге именно сборная Азербайджана считается фаворитом.

"В другой группе наиболее сильное впечатление производят сборные Грузии и Румынии. Думаю, именно они являются главными претендентами на выход в полуфинал. В нашей группе самой сильной командой выглядит Азербайджан. Также серьезными соперниками можно считать Латвию и Англию. В целом я высоко оцениваю наши шансы", - цитирует слова наставника АЗЕРТАДЖ.

Тренер напомнил, что в прошлом сезоне сборная уверенно дошла до полуфинала, но не смогла преодолеть этот барьер.

"Надеюсь, в этом году ситуация не повторится. У нас есть хорошие возможности выйти в полуфинал и даже стать чемпионами. Для этого необходимо максимально серьезно подходить к каждому матчу", - подчеркнул Мамедов.

Главный тренер также сообщил, что в составе команды появились три молодых перспективных футболиста, двое из которых работают со сборной с зимы, а еще один присоединился совсем недавно. Все они приняли участие в тренировочном сборе в Турции и хорошо проявили себя.

Мамедов рассказал и о подготовке к турниру. По его словам, команда тренируется три-четыре раза в неделю, а за неделю до старта соревнований отправится в Батуми для адаптации и завершающего этапа подготовки.

Отметим, что сборная Азербайджана выступит в группе B Лиги B вместе с командами Латвии, Англии и Словакии. В группе А сыграют Грузия, Румыния, Мальта и Норвегия. Матчи пройдут в Батуми с 15 по 19 июля.

Победители групп определят сильнейшую команду Лиги B, а также получат путевки в Лигу А.

İdman.Biz
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