Сборная Азербайджана по пляжному футболу вышла в финал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по пляжному футболу пробилась в финал отборочного турнира чемпионата Европы (EBSL), который проходит в Батуми (Грузия).

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинальном поединке наша команда уверенно переиграла сборную Норвегии.

Встреча завершилась разгромом норвежцев со счетом 6:1. В составе азербайджанской сборной забитыми мячами отличились Рамиль Алиев (дубль), Сабир Аллахгулиев (дубль), Сахиб Мамедов и Орхан Мамедов. Благодаря этой яркой победе наши футболисты оформили выход в финальную стадию турнира.

12:26

Сборная Азербайджана по пляжному футболу пробилась в плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы, который проходит в Батуми.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в заключительном матче группы B Лиги B команда встретилась со сборной Латвии.

Игра на пляжной арене Батуми завершилась победой соперника со счетом 3:2. Оба мяча сборной Азербайджана забил Орхан Мамедов.

Несмотря на поражение, национальная команда заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. В следующем раунде азербайджанские футболисты сыграют со сборной Норвегии.

Ранее сборная Азербайджана победила Англию со счетом 8:3 и Словакию - 4:2.