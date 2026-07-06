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Объявлен состав сборной Азербайджана на отборочный этап Евро

Пляжный футбол
Новости
6 Июля 2026 11:11
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Объявлен состав сборной Азербайджана на отборочный этап Евро

Объявлен состав сборной Азербайджана по пляжному футболу на отборочный этап чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), главный тренер команды Сахиб Мамедов включил в заявку 11 футболистов.

Вратари: Эльчин Гасымов, Эмиль Омаров.

Игроки: Эльшад Манафов, Орхан Мамедов, Иса Зейналлы, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Камран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Иса Исаев, Мирмовсум Джаниев.

С сегодняшнего дня до 20 июля сборная будет находиться на учебно-тренировочных сборах в грузинском Батуми.

Азербайджан выступит в группе B Лиги B. 15 июля команда сыграет с Англией, 16 июля — со Словакией, а 17 июля — с Латвией.

Все три матча пройдут на пляжной арене Батуми.

İdman.Biz
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