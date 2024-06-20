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Стартовал "Летний футбольный лагерь "Нефтчи" - ФОТО

Футбол
Новости
20 Июня 2024 14:18
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Стартовал "Летний футбольный лагерь "Нефтчи" - ФОТО

Стартовал VI проект «Летний футбольный лагерь «Нефтчи» для детей шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба «Нефтчи».

Данный проект реализуется при совместной организации Фонда «YAŞAT», Организации волонтеров «АСАН» и профессионального футбольного клуба «Нефтчи», при генеральном спонсорстве Открытого акционерного общества «Азерконтракт» и партнерстве Государственной нефтяной компании республики. Азербайджана (SOCAR). В церемонии открытия мероприятия, в котором приняли участие 100 детей наших шехидов в возрасте от 6 до 12 лет, приняли участие глава Фонда "YAŞAT" - ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов, заместитель председателя ОАО "Азерконтракт" Гюляддин Дадашов, пресс-секретарь ПФК «Нефтчи» Эмин Эфенд и другие гости.

Основная цель проекта, который продлится до 29 июня, - обеспечить всестороннее развитие детей, а также сделать так, чтобы они проводили свободное время более эффективно и весело. В частности, сделать так, чтобы дети, проявляющие повышенный интерес к футболу, полюбили этот вид спорта на практике, мотивировать их, создавая условия для профессионального занятия футболом.

İdman.biz

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