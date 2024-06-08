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Лучшие арены мира - Бакинский олимпийский стадион также в списке

Футбол
Новости
8 Июня 2024 17:37
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Лучшие арены мира - Бакинский олимпийский стадион также в списке

Объявлен список 100 лучших стадионов мира.

Как сообщает İdman.biz, Бакинский олимпийский стадион также включен в список, опубликованный "FourFourTwo".

Спортивное сооружение считается 41-й лучшей ареной в мире.

Первая десятка

1. Ла Бомбонера – Аргентина
2. Маракана – Бразилия
3. Сигнал Идуна Парк – Германия
4. Айброкс – Шотландия
5. Стадион Монументаль – Аргентина
6. Ацтека – Мексика
7. Камп Ноу – Испания
8. Стадион "Тоттенхэм Хотспур" – Англия
9. "Уэмбли" — Англия
10. Сан-Сиро – Италия
...41. Бакинский олимпийский стадион - Азербайджан

İdman.biz

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