Лучшие арены мира - Бакинский олимпийский стадион также в списке

Объявлен список 100 лучших стадионов мира.
Как сообщает İdman.biz, Бакинский олимпийский стадион также включен в список, опубликованный "FourFourTwo".
Спортивное сооружение считается 41-й лучшей ареной в мире.
Первая десятка
1. Ла Бомбонера – Аргентина
2. Маракана – Бразилия
3. Сигнал Идуна Парк – Германия
4. Айброкс – Шотландия
5. Стадион Монументаль – Аргентина
6. Ацтека – Мексика
7. Камп Ноу – Испания
8. Стадион "Тоттенхэм Хотспур" – Англия
9. "Уэмбли" — Англия
10. Сан-Сиро – Италия
...41. Бакинский олимпийский стадион - Азербайджан
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