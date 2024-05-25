Бахтияр Гасанализаде в Баку

Карьера футболиста сборной Азербайджана и турецкого клуба «Тузласпор» Бахтияра Гасанализаде в стамбульском клубе подходит к завершению.

Об этом İdman.biz сообщил сам защитник.

Бахтияр, который уже находится в Баку, завершает последние дела, чтобы покинуть клуб: "Хотя мы официально не разошлись, но похоже на то. Если не произойдет чего-то экстраординарного, форс-мажорного, то решение станет официальным. Процесс идет, и я жду, когда он закончится».

31-летний футболист также заявил, что есть предложения от других клубов: "Не могу сказать, от каких именно клубов. В ближайшее время все станет ясно».

Отметим, что «Тузласпор» финишировал на 16-м месте в I лиге Турции с 38 очками и вылетел в низшую лигу.

Эмин Ага

İdman.biz