Легионер "Кяпаза": "У меня были предложения, но я остаюсь здесь"

Грузинский защитник "Кяпаза" Мате Абуладзе высказался о своем будущем.

"Мы договорились по новому контракту. У меня были и другие предложения. Но я останусь в "Кяпазе". Я уже принял это решение", — сказал Абуладзе в комментарии sport24.az.

По словам 25-летнего футболиста, смена руководства и главного тренера в "Кяпазе" не повлияла на его выбор.

Защитник не стал раскрывать названия клубов, от которых получал предложения.

При этом бывший главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров хотел видеть Абуладзе в "Шамахы", который сейчас возглавляет. Однако стороны не смогли договориться по финансовым условиям.

Именно вопрос зарплаты стал причиной того, что переход не состоялся.

Напомним, Мате Абуладзе выступает за "Кяпаз" с прошлого сезона и продолжит защищать цвета гянджинского клуба в новом чемпионате.