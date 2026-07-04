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Легионер "Кяпаза": "У меня были предложения, но я остаюсь здесь"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июля 2026 11:53
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Легионер "Кяпаза": "У меня были предложения, но я остаюсь здесь"

Грузинский защитник "Кяпаза" Мате Абуладзе высказался о своем будущем.

"Мы договорились по новому контракту. У меня были и другие предложения. Но я останусь в "Кяпазе". Я уже принял это решение", — сказал Абуладзе в комментарии sport24.az.

По словам 25-летнего футболиста, смена руководства и главного тренера в "Кяпазе" не повлияла на его выбор.

Защитник не стал раскрывать названия клубов, от которых получал предложения.

При этом бывший главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров хотел видеть Абуладзе в "Шамахы", который сейчас возглавляет. Однако стороны не смогли договориться по финансовым условиям.

Именно вопрос зарплаты стал причиной того, что переход не состоялся.

Напомним, Мате Абуладзе выступает за "Кяпаз" с прошлого сезона и продолжит защищать цвета гянджинского клуба в новом чемпионате.

İdman.Biz
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