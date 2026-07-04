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Карьера Замига Алиева за рубежом оказалась под угрозой

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июля 2026 11:14
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Карьера Замига Алиева за рубежом оказалась под угрозой

Защитник сборной Азербайджана по футболу Замиг Алиев столкнулся с проблемами, которые могут повлиять на его дальнейшую карьеру за рубежом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на offsideplus.az, футболист албанской "Эгнатии" пока не может покинуть Азербайджан.

По словам игрока, запрет на выезд из страны связан с вызовом Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. Алиев заявил, что 8 июня намеревался отправиться на летние сборы своей команды, однако был возвращен из аэропорта.

Футболист отметил, что из-за сложившейся ситуации не может присоединиться к клубу.

"Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу никак не учитывает мою ситуацию. Говорят, что я должен идти в армию. Запрет не снимают, я не могу присоединиться к клубу. Два года я выступаю в албанском клубе, выиграл три трофея. Играл в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Не принимают ни письмо АФФА, ни письмо министерства. Говорят, что я должен идти в армию. Раньше я не знал, что есть такая проблема. Меня уже оштрафовали, контракт будет расторгнут", — сказал Алиев.

Замиг Алиев последние два сезона выступает за "Эгнатию".

Отметим, что защитник вместе с албанским клубом выигрывал трофеи и принимал участие в еврокубках.

İdman.Biz
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