Салахат Агаев: "Уверен, что в следующем сезоне выступим гораздо лучше"

Вратарь сборной Азербайджана Салахат Агаев заявил, что "Габала" уже стала для него родным клубом.

Как сообщает İdman.Biz, накануне 33-летний голкипер продлил контракт с клубом еще на один год и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

"Впервые я выступал за "Габалу" в сезоне-2022/23. Затем защищал цвета клуба и в двух последних сезонах. Несмотря на то, что срок моего контракта истек, я решил остаться в команде еще на год. "Габала" уже стала для меня родным клубом. Очень рад продолжить свой путь вместе с командой. В прошлом сезоне нам было непросто. Мы не заняли то место в турнирной таблице, которого заслуживали. Но самое главное - сохранили прописку в Премьер-лиге. Уверен, что в следующем сезоне выступим гораздо лучше. Мы покажем тот боевой дух, который всегда отличал "Габалу". Со своей стороны я готов сделать для этого все возможное", - заявил Агаев в интервью Report.

Отметим, что за время выступлений в составе "Габалы" Салахат Агаев провел 87 матчей. Он защищал цвета клуба в сезонах-2022/23, 2024/25 и 2025/26.