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Игрок киевского "Динамо": "Готовы показать лучшую игру против "Карабаха"

Футбол
Новости
6 Августа 2026 01:02
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Игрок киевского "Динамо": "Готовы показать лучшую игру против "Карабаха"

Защитник киевского "Динамо" Алексей Сыч поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против агдамского "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, футболист заявил, что украинская команда намерена показать свой лучший футбол и добиться положительного результата.

"Конечно, поражение от ПАОК было неприятным. Но мы продолжаем двигаться к поставленной цели. В команде хорошее настроение, все настроены по-боевому. Мы готовы показать свою лучшую игру против "Карабаха", - сказал Сыч.

Защитник также отметил, что уже адаптировался в новом коллективе.

"Я уже освоился в команде. Со многими ребятами был знаком по сборной Украины. В матче с "Карабахом" сделаю все возможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны", - добавил футболист.

Матч "Динамо" (Киев) - "Карабах" состоится 6 августа в польском Люблине. Начало встречи - в 21:00 по бакинскому времени. Ответная игра пройдет 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

İdman.Biz
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