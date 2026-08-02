"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Педру Нету

Вингер сборной Португалии и английского "Челси" Педру Нету вошел в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, манчестерский клуб готовит предложение по трансферу 26-летнего футболиста. "Челси" оценивает Нету в 70 миллионов фунтов стерлингов (около 159 миллионов манатов). Лондонский клуб не спешит продавать игрока, однако готов начать переговоры в случае выгодного предложения.

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает Нету футболистом, идеально подходящим под его игровую систему. Ранее итальянский специалист работал с португальцем в "Челси" и, как сообщается, хотел бы вновь сотрудничать с ним. Контракт Марески с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2029 года.

Интерес к Нету также проявляет итальянский "Милан". Клуб Серии А рассматривает португальца в качестве возможной замены Рафаэлу Леау, будущее которого остается неопределенным. При этом осуществление трансфера будет зависеть от ухода Леау.

Отметим, что в прошлом сезоне Нету провел 52 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Челси" действует до лета 2031 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро (около 116 миллионов манатов).