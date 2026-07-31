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"Галатасарай" вновь опроверг слухи о трансфере Джамала Мусиалы

Футбол
Новости
31 Июля 2026 23:55
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"Галатасарай" вновь опроверг слухи о трансфере Джамала Мусиалы

Турецкий "Галатасарай" вновь опроверг слухи о том, что клуб ведет активную работу по трансферу полузащитника "Баварии" Джамала Мусиалы.

Как сообщает İdman.Biz, клуб опубликовал официальное заявление в социальных сетях.

"В последнее время мы считаем необходимым проинформировать общественность в связи с намеренным распространением ложной и недостоверной информации о нашем клубе.

Утверждения о переходе профессионального футболиста Джамала Мусиалы в "Галатасарай" не соответствуют действительности. Продолжающиеся попытки распространять эти домыслы, ложность которых уже была очевидно доказана, направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение и создать ложное представление о трансферной деятельности нашего клуба. Следует отметить, что лица и средства массовой информации, стоящие за этими публикациями, в прошлом сезоне также распространяли аналогичные необоснованные утверждения.

Спортивный клуб "Галатасарай" ведет трансферную деятельность исключительно в интересах клуба, максимально осторожно и конфиденциально. Ложные новости и спекулятивные заявления не изменят наши принципы и цели.

Мы призываем общественность и преданных болельщиков "Галатасарая" доверять только официальным заявлениям клуба, а также игнорировать все слухи и домыслы, не соответствующие действительности, равно как и лиц и СМИ, которые продолжают их распространять", - говорится в заявлении турецкого клуба.

İdman.Biz
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