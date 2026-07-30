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Крупи выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Футбол
Новости
30 Июля 2026 07:27
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Крупи выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Нападающий "Борнмута" Эли Крупи выбыл на неопределенный срок из-за травмы ноги.

Как сообщает İdman.Biz, 20-летний футболист успешно перенес операцию после повреждения, полученного во время предсезонного сбора команды в Австрии.

В начале недели форвард вернулся в Великобританию, где ему было проведено хирургическое вмешательство. Во время реабилитации игрок будет находиться под наблюдением медицинского и спортивного штабов клуба.

"Все в клубе желают Эли скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его возвращения на поле", - говорится в заявлении "Борнмута".

Отметим, что в прошлом сезоне Крупи провел 35 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром "Борнмута" в Премьер-лиге.

İdman.Biz
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