"Милан" опроверг сообщения о смерти Франко Барези

Футбольный клуб "Милан" опроверг появившиеся в сети сообщения о смерти своего бывшего защитника Франко Барези, сообщает İdman.Biz.

"Милан" опровергает ложную информацию о Франко Барези, распространившуюся в последнее время. Франко переживает непростой период, и клуб с любовью поддерживает его и его семью. Мы призываем всех уважать его частную жизнь и не способствовать распространению необоснованной информации", - говорится в заявлении пресс-службы "Милана", опубликованном в социальных сетях.

Отметим, что Барези выступал за "Милан" с 1978 по 1997 год. За это время он шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок Италии и трижды - Лигу чемпионов. В 1982 году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира.