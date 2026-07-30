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Европейские лиги осудили планы Инфантино по продаже доли в чемпионате мира

Футбол
Новости
30 Июля 2026 02:06
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Европейские лиги осудили планы Инфантино по продаже доли в чемпионате мира

Совет европейских лиг выступил с заявлением после появления в СМИ информации о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Как сообщает İdman.Biz, заявление поддержали представители английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А. При этом пресс-службы немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1 на документ не отреагировали.

"Заявление президента ФИФА о том, что рассматривается возможность привлечения частных инвестиций для создания новой дочерней структуры, которая будет управлять коммерческой деятельностью и проведением турниров, является безрассудным и раскалывающим мировое футбольное сообщество шагом.

Чемпионат мира не должен продаваться. Это не частный инвестиционный актив президента ФИФА. Его ценность ежедневно создают лиги, клубы, игроки и болельщики, которые при этом не имеют права голоса в этом вопросе. Европейские лиги решительно отвергают данное предложение.

Успех футбола всегда основывался на открытой пирамидальной системе и тонком балансе между внутренними и международными соревнованиями. Коммерческие возможности должны поддерживать эту основу, а не ставить ее под угрозу.

Этот непрозрачный процесс и односторонняя инициатива являются частью давно сложившейся модели принятия решений ФИФА. Именно поэтому европейские лиги обратились с жалобой в Европейскую комиссию, заявив, что решения ФИФА по международному календарю матчей представляют собой злоупотребление доминирующим положением и нарушают европейское конкурентное законодательство.

Решения, касающиеся календаря и соревнований, должны приниматься через прозрачные, подотчетные и инклюзивные процедуры с полноценным участием и согласием всех заинтересованных сторон, как того требует решение Суда Европейского союза по делу Суперлиги, вынесенное в 2023 году. Мы провели конструктивные встречи с Европейской комиссией и уверены, что ее правовые решения и впредь будут отвечать интересам болельщиков и всего футбольного сообщества.

Европейские лиги продолжат сотрудничество с УЕФА для защиты долгосрочных интересов футбола. Мы также надеемся, что национальные ассоциации по всему миру внимательно изучат предложение президента ФИФА", - говорится в заявлении Совета европейских лиг.

Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино разрабатывает план продажи части коммерческих прав на чемпионат мира, который может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов, а также ведет переговоры с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инициатива уже подверглась критике со стороны ряда футбольных организаций и представителей спортивного сообщества.

İdman.Biz
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