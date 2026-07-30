Месси вернулся в расположение "Интер Майами"

Капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вернулся в расположение американского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба "Интер Майами" опубликовала в социальных сетях фотографии нескольких футболистов, прибывших в тренировочный лагерь команды, в том числе аргентинского форварда.

"Сегодняшнее прибытие ощущается по-особенному", - говорится в подписи к публикации клуба.

Вместе с Месси в расположение команды прибыли нападающие Херман Бертераме, Даниэль Пинтер и Луис Суарес, защитники Ян Фрей, Эсекиэль Абадия-Реда, Серхио Регилон и Ноа Аллен, а также полузащитники Каземиро и Давид Аяла.

Отметим, что ранее Месси впервые появился на публике после финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1. 39-летний форвард посетил футбольный матч в родном Росарио. Болельщики заметили его вместе с сыном Матео на игре чемпионата Аргентины Примера C между "Леонес де Росарио" и "Сентраль Кордова".