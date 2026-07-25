"Эвертон" объявил об уходе Идриссы Гейе

"Эвертон" на своем официальном сайте объявил об уходе сенегальского полузащитника Идриссы Гейе.

Как сообщает İdman.Biz, за время выступлений в составе клуба Гейе провел 236 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.

"Все в "Эвертоне" благодарны Идриссе за его труд, профессионализм и вклад в успехи команды. Его лидерские качества как в раздевалке, так и за ее пределами сыграли важную роль, особенно в нашем последнем сезоне на "Гудисон Парк". Двери клуба всегда будут открыты для Идриссы, и мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем", - приводит официальный сайт "Эвертона" слова главного тренера команды Дэвида Мойеса.

Отметим, что Идрисса Гейе выступал за "Эвертон" в 2016-2019 и 2022-2026 годах.