Саммервилл стал игроком "Аль-Хиляля"

"Аль-Хиляль" на своем официальном сайте объявил о переходе вингера "Вест Хэм Юнайтед" Крисенсио Саммервилла, передает İdman.Biz.

Ранее СМИ сообщали, что саудовский клуб приобретет нидерландского футболиста за фиксированную сумму в размере 55 млн евро, а также выплатит еще 10 млн евро в виде бонусов. С 24-летним игроком подписан четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне Саммервилл провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с лондонским клубом был рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 млн евро.