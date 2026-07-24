Главный тренер "Араз-Нахчывана": "До старта чемпионата постараемся устранить недостатки"

"В каждом тайме мы играли разными составами. Поскольку поздно начали подготовку, пока проводим матчи на фоне физических нагрузок. Кроме того, из-за очень жаркой погоды особенно тяжело пришлось футболистам, вышедшим на поле в первом тайме".

Как сообщает İdman.Biz, об этом после контрольного матча с "Имишли" (2:2) заявил главный тренер "Араз-Нахчывана" Джавид Гусейнов.

"В тактическом плане нам предстоит еще многое улучшить. Именно для этого и проводятся такие матчи. До старта чемпионата постараемся устранить имеющиеся недостатки", - сказал Гусейнов.