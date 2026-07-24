"Манчестер Сити" нашел в "Барселоне" возможную замену Родри

Полузащитник "Барселоны" Марк Берналь может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, интерес "горожан" к футболисту связан с тем, что он рассматривается в качестве потенциальной замены Родри в случае ухода испанского полузащитника из команды. Сообщается, что интерес к Берналю также проявляют и другие клубы английской Премьер-лиги.

Берналь является воспитанником академии "Барселоны". В прошлом сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 млн евро.