Концерт Канье Уэста вынудил "Кайрат" сменить место проведения матча Лиги чемпионов

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" объявил, что в случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов домашний матч команды пройдет не в Алматы, а в Туркестане из-за концерта Канье Уэста, передает İdman.Biz.

"Поскольку концерт Канье Уэста, запланированный на 14 августа на Центральном стадионе Алматы, совпадает с потенциальным домашним матчем третьего квалификационного раунда еврокубков, наш стадион не сможет принять игру.

Учитывая сложившуюся ситуацию и плотный календарь европейских соревнований, клуб обратился в УЕФА с просьбой перенести потенциальный домашний матч третьего квалификационного раунда. После рассмотрения запроса было принято решение провести встречу в городе Туркестан на стадионе "Туркестан Арена", - говорится в заявлении пресс-службы "Кайрата".

Информация о дате и времени матча, а также о начале продажи билетов будет опубликована после того, как определится дальнейший еврокубковый путь команды.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27 "Кайрат" по сумме двух матчей обыграл черногорскую "Сутьеску" (2:1, 2:0). В первой встрече второго квалификационного раунда казахстанский клуб уступил кипрской "Омонии" со счетом 0:1. Ответный матч состоится 29 июля. Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд.