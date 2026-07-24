Азербайджанский арбитр рассудит матч Лиги конференций

Арбитр ФИФА Камал Умудлу получил новое назначение от УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он будет главным судьей ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций между албанским "Динамо Сити" и словенским "Алюминием".

Помогать Камалу Умудлу на линиях будут Намик Гусейнов и Вюсал Мамедов. Обязанности четвертого арбитра исполнит Ингилаб Мамедов.

Отметим, что встреча состоится 30 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Первый матч между командами завершился вничью - 1:1.